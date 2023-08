¡Golazos! Messi brilla en la victoria del Inter Miami ante el FC Dallas

-

El equipo de Lionel Messi se enfrentó a un equipo más duro que los sacó de la competencia, pero logró la victoria en penales 5-3.

Lionel Messi intentó brillar junto al Inter Miami en el juego de octavos de final ante el FC Dallas.

El argentino fue el autor del primer gol del cuadro de Florida luego de combinarse años después con Jordi Alba con una jugada que ambos practicaban en el Barcelona.

Messi mandó la pelota al fondo de la portería, aunque en principio se había marcado un fuera de lugar, el referí convalidó la acción al minuto 6.

Another game. Another goal. Just Messi things.



After Video Review, his sixth goal in four matches stands! pic.twitter.com/SZLTppHm9D — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

El argentino se perdió el segundo gol al vencer al portero del Dallas pero un defensor estaba sobre la línea y pudo despejar el balón.

Tras esta jugada, llegó el empate del cuadro tejano.

Facundo Quignon puso el empate para los toros.

Game ON in Texas!



Farfan picks out Quignon for the excellent first-time finish. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/aKkCkGxkWw — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Bernad Kamungo le dio la vuelta al marcador al 45 tras un contragolpe desde su campo.

BERNARD. KAMUNGO.



A 2-1 lead for @FCDallas and a moment the 21-year-old will never forget. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/pSBmFVZGBc — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

En la segunda parte, el Inter salió con la intención de empatar, pero el Dallas los sorprendió.

Alan Velasco puso el 3-1 al 62 y parecía que la noche se le venía a los de Florida.

Velasco with the dangerous service and it's 3-1!



Two goals to the good for @FCDallas. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/ZLbpbugjql — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Pero el Inter respondió con el gol de Benjamin Cremaschi para el 3-2.

THIS GAME.



Jordi Alba to Benjamin Cremaschi to pull one back. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/3EOl7UtV6j — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Sin embargo, en una jugada desafortunada Robert Taylor marcó en contra para el 4-2.

En un tiro libre al 80, Messi puso un centro al área pero Marco Farfán puso el 4-3 con un gol en contra del FC Dallas.

Una falta al 85 en la entrada del área le permitió a Messi empatar 4-4 el partido con lo que revivió a su equipo.

HE DID IT AGAIN.



LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Tras el pitazo final, el partido se fue a los penales de manera directa.

Messi abrió la ronda para el Inter Miami y no falló ante el guardameta que intentó ponerlo nervioso. Paul Arriola empató la tanda.

El Inter Miami logró el pase con un 5-3 en la ronda definitiva.