Messi confiesa que evita hablar con Mbappé sobre Qatar

Messi confesó que evita hablar con Kylian Mbappé en el PSG sobre la final del Mundial de Qatar que Argentina le ganó a Francia el año pasado, pero aclaró que mantienen una buena relación como compañeros de equipo.

"Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo (Brasil 2014) y no quería saber nada que se hablara de eso, de lo que había pasado y nada de lo que tenía que ver con el Mundial en ese momento", declaró Messi, de 35 años, al diario Olé sobre su reencuentro post mundial con Mbappé en París.

Ahora, "tampoco uno quiere hablar y sacar el tema (con Mbappé). Pero la verdad que ningún problema con Kylian, todo lo contrario", dejó en claro el argentino.

Mbappé, con sólo 19 años, había ganado con Francia el Mundial de 2018 en Rusia, después de eliminar a la Argentina de Messi en octavos de final y de frustrar por cuarta vez consecutiva los sueños de campeón de su actual compañero.

Cuatro años más tarde, en Qatar, se reencontraron en una trepidante final en la que Mbappé convirtió tres goles y Messi dos, y que se definió en serie de penales, el primero convertido por el francés y el segundo por el argentino.

"Fui tranquilo a patear el penal" después del anotado por Mbappé, aseguró Messi. "Estaba muy tranquilo en la final en general. No sé por qué sentía que íbamos a ser campeones". Ni si quiera se desconcentró "ni el golpe del 3-3 (marcado por Mbappé), que fue el más duro de todos", recordó.

Argentina ganaba 3-2 en el tiempo suplementario "y que nos volvieran a empatar y cómo fue, fue lo más duro", reconoció Messi.

Que Argentina sufriera el gol de Mbappé "en el último minuto, con la jugada que hicieron, no la esperaba nadie, fue terrible", dijo el capitán del actual campeón de América y del mundo.

En la entrevista, el astro dejó una mínima puerta abierta a llegar a su sexto mundial, en 2026, en Estados Unidos, Canadá y México.

"Por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene", dijo Messi.