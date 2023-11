¿Con Messi? Inter Miami jugará amistoso en El Salvador

-

El anuncio ha despertado interés sobre la llegada del jugador argentino.

Gran furor ha causado el anuncio de la visita del Inter Miami para disputar un partido de exhibición a El Salvador.

A través de redes sociales, el cuadro de las garzas confirmó su llegada al territorio centroamericano.

"¡Anunciado el primer partido de pretemporada! ¡Para iniciar nuestros preparativos para 2024, el equipo se enfrentará a la selección nacional de El Salvador en San Salvador, en el Estadio Cuscatlán, el viernes 19 de enero!", indica el post en X.

¿Vendrá Messi?

Ante el anuncio, los aficionados esperan que el cuadro de Miami cuente con la presencia de Lionel Messi en esta visita a la región.

Los boletos aún no están a la venta, pero debes estar atento si deseas acudir a esta cita.