La última aparición de Messi junto a sus hijos con el PSG

El 30 parece despedirse de la afición parisina en el último encuentro de la temporada.

Lionel Messi salió por última vez al Parque de los Príncipes con la camiseta del Paris Saint-Germain en esta temporada.

Luego que entrenador de este equipo adelantara la salida del argentino, el club publicó este sábado varias imágenes en las que agradece a Messi su colaboración en el cuadro.

Paris Saint-Germain would like to warmly thank the seven-time Ballon d'Or, winner of a Trophée des Champions and two French championship titles wearing the Red & Blue colors.#MerciMessi pic.twitter.com/VrHxb5lCHM — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 3, 2023

Durante la salida al campo, Leo fue acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro con una sonrisa en el rostro.

Tras dos temporadas, Messi logró salir campeón en dos ocasiones de la Ligue 1 en Francia y una Supercopa de Francia.

Aunque surgen varios rumores de su nuevo club, uno de los que más ha sonado es el retorno a Barcelona.