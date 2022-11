Metallica anuncia nuevo álbum y gira mundial en 2023

Metallica anunció su nuevo álbum "72 Seasons", de la mano con una gira que iniciará en 2023.



El "M72 World Tour" comenzará el 27 y 29 de abril de 2023 del próximo año y terminará en Ciudad de México en septiembre de 2024, donde realizará cuatro conciertos. La visita de los famosos se realizará en París, Hamburgo, Múnich y Chicago.

El duodécimo disco de estudio de su carrera, contiene 12 temas y se lanzará el 14 de abril del 2023. El primer sencillo "Lux Aeterna" ya fue lanzado en plataformas digitales.

La banda afirmó que el escenario es circular y destaca por el "Metallica Snake Pit", espacio en el centro del escenario para que el sonido y el show envuelva a los espectadores.

Un porcentaje de lo que se recaude se invertirá en la fundación de "All Within My Hands" de la banda, cuyo fin es ayudar a la creación de comunidades sostenibles basadas en la educación y la lucha contra el hambre.

