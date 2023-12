"Mi vida con los chicos Walter", la miniserie popular en Netflix

-

Esta miniserie se encuentra basada en la famosa novela juvenil.

Basado en una obra de Wattpad y desarrollada por Melanie Halsall y coescrita por Halsall y Ali Novak, "My Life with the Walter Boys" (Mi vida con los chicos Walter) es una miniserie británica de Netflix que narra la historia de Jackie Howard, una joven que pierde a su familia en un terrible accidente.

Esta nueva apuesta de Netflix, es una serie británica que fue filmada en Canadá y, un poco al estilo de de Anne With an E, la protagonista aprenderá más sobre el amor, la amistad y la esperanza.

"'Mi vida con los chicos Walter, es una conmovedora historia que sigue a Jackie, de Manhattan, de 15 años, que después de perder a su familia en un trágico accidente, deja atrás su vida privilegiada en Nueva York y se muda a la zona rural de Silver Falls, Colorado, para estar con su tutora, la mejor amiga de su madre, Katherine, quien está criando a 10 hijos con su esposo, George.

Mientras se instala en su nueva y caótica casa en el campo, Jackie está decidida a mantenerse concentrada en su sueño de ingresar a Princeton... todo mientras piensa en sus sentimientos por dos hermanos Walter muy diferentes: el confiable y estudioso Alex (Ashby Gentry) y el misterioso y problemático Cole (Noah LaLonde). Mientras intenta navegar en su nueva vida, los sentimientos y tensiones que intenta negar amenazan con desviarlo todo. Queda una pregunta: ¿podrá mantenerse fiel a sí misma y aun así encontrar el romance?", describe la sinopsis oficial de la nueva serie de Netflix.

Foto: Netflix

"My Life with the Walter Boys" tiene diez episodios y posee un elenco formado por Nikki Rodriguez, Ashby Gentry, Noah LaLonde, Sarah Rafferty, Marc Blucas, Connor Stanhope, Johnny Link, Corey Fogelmanis, Dean Petriw, Lennix James, Alix West Lefler, Isaac Arellanes y Myles Pérez.

¿Cuándo se estrena?

"Mi vida con los chicos Walter" recién se estrenó el jueves 7 de diciembre en la popular plataforma de streaming Netflix.

Mira el tráiler aqui: