¿Rumbo a Miami? Neymar fue dado de baja en Arabia Saudita por su club, el Al-Hilal

Neymar se quedó sin ficha en Arabia Saudita, ya que fue dado de baja en su equipo, el Al-Hilal, para el resto de la temporada.

El Al-Hilal de Arabia Saudita, el equipo del astro brasileño Neymar Júnior, volverá a competir en torneos oficiales a partir de febrero, y han tomado una polémica decisión sobre el futuro de su estrella.

Actualmente, el exfutbolista del FC Barcelona y París Saint-Germain se encuentra lesionado por una ruptura de ligamento cruzado anterior, y regresará a las canchas hasta julio de 2024.

Es por eso que el conjunto árabe tomó la decisión de dejar a Neymar sin ficha en el club, dándolo de baja para el resto de la temporada, y generando rumores sobre una supuesta salida del brasileño.

Diversos medios en el medio oriente aseguraban que esta decisión del club se debía a la inminente llegada de Neymar al Inter Miami de Leo Messi, donde podría reunirse con sus excompañeros.

Sin embargo, el periodista deportivo italiano especializado en los fichajes en el mundo del fútbol, Fabrizio Romano, ha revelado que la historia de Neymar en Arabia Saudita aún no ha terminado.

De acuerdo con Romano, el Al-Hilal no ha rescindido el contrato de Neymar Júnior, y calificado las noticias de la llegada del brasileño a la Major League Soccer de Estados Unidos como "noticias falsas".

"El Al-Hilal dejará espacio en la convocatoria a Renan Lodi, proveniente del Olympique de Marsella, como jugador extranjero, ya que Neymar está lesionado y no volverá a jugar esta temporada", declaró.

Lo que quiere decir que 'Ney' sí regresará a la escuadra blanquiazul, pero será hasta el inicio de la siguiente temporada, y su ficha fue dada de baja para obtener la plaza para un nuevo jugador extranjero.