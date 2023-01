"Miel San Marcos" participa en película estadounidense

La agrupación cristiana guatemalteca Miel San Marcos participa en la película "Don't say my name" (No digas mi nombre).

La trama basada en hechos reales se centra en el tráfico humano a través de los ojos de una niña que fue secuestrada para ser prostituida.

"En esta película pudimos participar, la verdad no se la pueden perder, por fin estamos muy emocionados de que la puedan ver, el tema es muy importante", explicó Caleb, hijo de Josh Morales acerca de la cinta.

En el tráiler de la película hay una escena donde Sayra, Josh y Caleb Morales, integrantes del grupo de alabanza, aparecen. Además, Caleb, el hijo de la pareja tiene un papel en la historia.

"No digas mi nombre" cuenta la vida de Adriana, una sobreviviente de la trata de personas que escapa valientemente de sus captores, la trama sigue su angustioso viaje hacia el camino de la recuperación", afirma la descripción de la cinta.



"Don't say my name" está disponible en Amazon Prime a partir del 5 de enero del 2023, desde su estreno en 2020 recorre latinoamérica en diversos cines.

"¡Estamos encantados de anunciar que 'Don't Say My Name' está disponible en Amazon para alquiler o compra, enero es el mes de concientización sobre la trata de personas, ¡no podríamos haber imaginado un mejor momento para que nuestra película se estrene al público! GRACIAS A TODOS por su constante amor, oraciones y apoyo a lo largo de los años. Apenas estamos comenzando", afirma el sitio.

Miel San Marcos está formada por los hermanos Josh, Luis y Samy Morales.​ El "Miel" viene de las siglas de Ministerios Elim, nombre inicial de la iglesia Tabernáculo de Avivamiento, ubicada en San Marcos, Guatemala donde pertenecían.

Los discos del grupo han sido grabados en vivo, excepto, "Tu Habitación", su primer álbum de estudio. Cuenta con una decena de producciones musicales, algunas han obtenido galardones en los Premios Arpa, Dove Awards y los Premios AMCL,​ entre otros, también han sido nominados a los Premios Grammy Latinos.

MIRA LAS ESCENAS:

(Foto: Oficial)

(Foto: Oficial)

MIRA EL ADELANTO: