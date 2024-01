Migración interroga al hijo de Giammattei en Miami, asegura Senador estadounidense

-

Un senador de Estados Unidos aseguró que Migración realizó un interrogatorio al hijo del expresidente, Alejandro Giammattei, en Miami.

El senador estadounidense por Utah, Mike Lee, ha informado a través de su cuenta en la red social X que Alejandro Giammattei Cáceres, hijo del expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, fue interrogado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos.

En su publicación, el senador cuestiona las razones detrás del cuestionamiento de Giammattei Cáceres y plantea la posibilidad de que esté relacionada con la actitud persistente de la administración hacia su padre, quien completó su mandato como presidente "conservador de Guatemala".

Lee expresó su desconcierto al mencionar que, a pesar de que Giammattei Cáceres ha viajado a EE.UU., al menos 10 veces en los últimos dos años sin incidentes, hoy se enfrenta a este problema.

El senador se pregunta si podría tratarse de una coincidencia o si existe algún motivo específico detrás del interrogatorio en esta ocasión.