¡Milagro de Navidad! Peruana desempleada gana lotería en España

La historia de la mujer ha conmovido en las redes sociales por su historia y los problemas económicos que atraviesa.

Perla Gavidia vive desde hace unos 20 años en España, donde ha trabajado principalmente en una cafetería hasta que perdió su trabajo hace tres años.

La situación ha sido complicada para ella y sus hijos hasta el 22 de diciembre, cuando su boleto de la lotería salió favorecido con el premio mayor.

Como todos los años, el número ganador fue anunciado en el Teatro Real de Madrid, donde decenas de personas acuden a ver el sorteo en vivo. Pero este año sucedió algo fuera de lo común. Del lado derecho del patio de butacas una mujer con lentes oscuros comenzó a hundirse en su asiento mientras lloraba.

Debido al desborde de emociones, la mujer fue asistida por socorristas que la estabilizaron, pero los fotógrafos acudieron para saber qué había ocurrido.

"Sabía que este año me iba a tocar, yo lo soñé", aseguró Perla a El País. "Me voy a quedar en Madrid, amo este país y no voy a regresar a Perú porque la situación está muy complicada", añadió.

Hablamos con una de las ganadoras del Gordo, que ha recibido la noticia del premio en el propio Teatro Real:



"Me quiero comprar una casa"#LoteríaNavidad #LoteríaRTVEhttps://t.co/chUNcnACMU pic.twitter.com/kvqmdnsnC5 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 22, 2022

"Ahora estoy desempleada, yo fui una de las desempleadas del Palacio de Gobierno, estuve trabajando en la hostelería durante casi 20 años, me echaron a la calle, estaba cobrando el paro (subsidio por desempleo). Por eso creo que Dios es grande, Dios hace justicia", agregó.

Gavidia detalló que planea usar el premio, que ascienden a unos 325,000 euros (Q2,713,751.11) después de impuestos, para comprar un apartamento en Madrid, donde actualmente vive de alquiler y donde sus hijos acuden a la escuela primaria, y hacer una donación a una iglesia.