El millonario edificio que inauguró la ANAM para sus oficinas

-

La ANAM inauguró el edificio que albergará la "Casa del Alcalde", el cual tuvo un costo millonario que, supuestamente, fue financiado por las Municipalidades.

Con champán, tacos mexicanos y marimba, así fue inaugurada la nueva sede de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) la cual tuvo un costo millonario que, supuestamente, fue financiado por las misma municipalidades.

Según el, aún presidente de la ANAM, Juan Francisco "Paquito" Mejía, alcalde de El Jícaro, la adquisición del edificio tuvo un costo de 4.1 millones de quetzales, dinero que afirmó fue recabado en los últimos tres años con el apoyo de los 340 alcaldes a través de "una cooperacha".

No obstante, reconoció que el monto recaudado fue de 5.4 millones de quetzales, por lo que ahora tendrán 1.3 millones para "equipar" las nuevas instalaciones.

Alcaldes consultados por Soy502 aseguraron que a cada uno de los 340 alcaldes les pidieron 15 mil quetzales para financiar el costo del edificio, recursos que salieron de las mismas Municipalidades, por lo que pusieron una plaqueta "de mármol para que no la rompan" con el nombre de los jefes ediles que aportaron para la adquisición de la vivienda.

Cuando se inició el proyecto se habló de la compra de un terreno de 40 manzanas de extensión, donde construirían salas de oficinas y un hotel para la permanencia de los jefes ediles que viajan desde el interior a la capital, pues hasta hoy los alcaldes y la ANAM realizaban sus reuniones en la sede del Instituto Nacional de Fomento Municipal (Infom).

En su lugar se adquirió una vivienda en la Avenida Hincapié, zona 13. "Está grande, pasen a verla. Tal vez se mira pequeñita, pero sí cabemos todos", dijo Mejía a los medios de comunicación y a los alcaldes.

El edificio está ubicado en la Avenida Hincapié 23-01, zona 13. (Foto: Wilder López/Soy502)

El edificio cuenta con una pequeñas salas para reuniones. (Foto: Wilder López/Soy502)

En el segundo nivel hay algunas cuartos que se habilitarán como habitaciones para los alcaldes que viajan a la capital. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los dormitorios cuentan con baño propio cada uno y uno en particular, tiene una tina. (Foto: Wilder López/Soy502)

Con los colochos hechos

En la inauguración del edificio se contó con la participación de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro.

También se conoció que habían invitado a la Fiscal General Consuelo Porras, al expresidente Alejandro Giammattei, al mandatario Bernardo Arévalo y a diputados de VAMOS como Allan Rodríguez, pero ninguno acudió a la cita.

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, acudió a la inauguración de la "Casa del Alcalde". (Foto: Wilder López/Soy502)

Campaña política

Aunque todos los alcaldes fueron invitados a la inauguración del nuevo edificio de la ANAM, la mayoría se ausentó. En su lugar, el presidente de la ANAM, quien busca su reelección en el cargo, se hizo acompañar de sus colegas electos en su mayoría por VAMOS y más parecía el cierre de una campaña política.

"¡Paco! ¡Paco! ¡Vamos Paquito!", gritaban los alcaldes presentes en la actividad, luego que este inaugurara la "Casa del Alcalde" y sede de la ANAM, por lo que más que una inauguración.

Mientras que otro aplaudían y pedían el voto para reelegir a José Francisco "Paquito" Mejía, alcalde de El Jícaro electo por VAMOS, como presidente de la ANAM.

Horas antes de la inauguración de la nueva sede, varios alcaldes manifestaron que no asistían al evento porque era un acto proselitista de "Paco" Mejía. "Quiere mostrar que tiene fuerza", dijo uno de los jefes ediles consultados.

Al tiempo que Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez y contrincante de Mejía, manifestó: "Esa inauguración es puro show político. Yo no voy a asistir, no me voy a prestar a que el tal "Paquito" siga en el puesto, cuando no ha hecho nada más que buscar su interés personal".

Hasta el jueves por la noche, se sabía que Mejía no competiría por su reelección, pese a que desde septiembre del año pasado había manifestado sus intenciones de continuar en el cargo y de ser así, sería su cuarto período en el mismo.

No obstante, este viernes aseguró que sí buscará otra vez presidente de la ANAM. Fuentes allegadas a esta institución edil, contaron a Soy502 que recibió presiones de VAMOS para continuar en el cargo, pues "no hay que dejarle el camino fácil a (Bernardo) Arévalo", comentaron.