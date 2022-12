Minex busca avión para movilizar a guatemaltecos de Cusco a Lima

La gran mayoría de asistidos se encuentran como turistas en Cusco durante esta semana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que ya se encuentra en contacto con los ciudadanos guatemaltecos que viajaron como turistas hacia Perú.

De acuerdo con el Minex, los connacionales se encuentran bien y hasta el momento no han requerido de mayor apoyo en cuanto a dinero u hospedaje.

Sin embargo, la embajada de Guatemala en Perú cuenta con un albergue para quien requiera de ese tipo de apoyo mientras solucionan su situación a la espera de la apertura de los aeropuertos.

La mayoría de visitantes se encuentra en Cusco ya que pretendían llegar hacia Machu Picchu.

He llegado a #Cuzco … las manifestaciones están intensas.Las protestas del 2015 en Guatemala no fueron nada comparado con lo que se ha visto aquí. Dicen que se irán a paro indefinido. Ya hubieron 2 muertos



Send buenas vibras para que no tomen calles y pueda ir a Machu Pichu pic.twitter.com/52H5BHz873 — Alejandra Rojas (@soyalerojas) December 13, 2022

Debido a la gran cantidad de visitantes de distintas partes del mundo, la situación es complicada, pero el consulado guatemalteco ya se encuentra en comunicación con una línea aérea para trasladar a los guatemaltecos al menos de Cusco a Lima.

Al llegar a Lima, existen más opciones que puedan permitir a los guatemaltecos salir de Perú de una manera segura.

La embajada de Guatemala en Perú compartió un número de teléfono para que los guatemaltecos puedan ponerse en contacto si requieren de asistencia consular.