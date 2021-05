Ministro Raúl Romero reacciona tras difusión de fotografía

Raúl Romero, titular del Ministerio de Desarrollo Social, reaccionó a la fotografía difundida por elPeriódico durante este domingo. Tanto el funcionario como el Gobierno guardaron silencio hasta la mañana de este lunes.

EN CONTEXTO: Presidencia y el Mides guardan silencio tras escándalo de Raúl Romero

La sección de "El Peladero" de elPeriódico difundió una fotografía en la que supuestamente aparece Raúl Romero, actual titular del Mides, rodeado de tres mujeres desnudas. La imagen, cita el medio, habría sido captada en una fiesta sexual en un inmueble de la zona 14.

"No es ni una nota periodística. Es un escrito apócrifo. No comprendo por qué se ataca la vida privada y la familia de los funcionarios y no su labor de la cartera", sentenció Romero durante el programa de "Con Criterio" en la radio Infinita.

El funcionario añadió que es una fotografía falsa: "No coincide mi edad, peso y otras características actuales. Voy a actuar por la vía legal como corresponde".

Fotografía daña a su familia y al Gobierno

Romero, sobre la supuesta fotografía, señaló que la difusión de la imagen dañó a su familia. "Tengo una hija de 9 años que se ha visto muy afectada por esas publicaciones".

Además, Romero señaló a elPeriódico de publicar "cosas" en su contra. Dijo, que la difusión de la imagen coincide con la presentación del informe de rendición de cuentas del Gabinete de Alejandro Giammattei y tras el anuncio del aumento del presupuesto al Mides.

Romero interpreta que dicha publicación es un ataque contra su persona y que buscan dañar la imagen del Gobierno.

Supuesta fotografía de Raúl Romero

Una publicación de este domingo en la sección elPeladero, del diario elPeriódico, mostró una imagen en la que, supuestamente, el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Raúl Romero, aparece en una fiesta sexual en una casa de la zona 14.

En el escrito, elPeriódico expone que en una de las últimas reuniones Romero, en estado de ebriedad, celebró la reciente captura del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa.

La imagen fue difundida por "El Peladero". (Foto: elPeriódico)

Para acompañar la nota, se publicó una fotografía donde, supuestamente, Romero aparece rodeado de tres trabajadoras sexuales.

La publicación fue tendencia durante el domingo en redes sociales. Algunos argumentaron que la imagen es solo un chisme, mientras que otros exigieron la renuncia del funcionario.