Ella es Mirta Renée, la actriz guatemalteca de "Como dice el dicho"

Mirta Renée triunfó en la actuación como parte de telenovelas y series como "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho". Soy502 conversó con la famosa para compartir su historia en la pantalla chica internacional.

"Llevo varios años trabajando en diferentes países, en Guatemala donde hice también algunos programas como presentadora. Llevo 27 años de carrera." afirmó.

(Foto: Mirta Renèe)

"Estudié en el Colegio Belga, desde que tenía 7 años empecé a participar en baile, canto, gimnasia rítmica, poesía, y oratoria. Gané todos los años el primer lugar en oratoria, tanto en el colegio como en interescolares. Creo que eso me preparó para presentarme ante un público grande, pues siempre supe que quería dedicarme a la actuación, incluso mis amigas con las que crecí, cuando nos reunimos me recuerdan que siempre quise hacerlo".

La artista perfeccionó su inglés en becas en Estados Unidos, luego se especializó en Lengua, Cultura y Civilización Francesas en la Universidad de Haute Savoie, en Francia, donde además descubrió el teatro experimental.

En Guatemala estudió Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín, además del técnico en locución en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP.

En el país fue conductora en "El show de Peri-Roosevelt" junto a Luis Galich y fue parte de los segmentos en televisión nacional llamados "Nuestros pueblos" y "Conociendo Guatemala".

También hizo teatro con Consuelo Miranda, Guillemo Monsanto, Joam Solo y Tuti Furlán, entre otros.

En México se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y al graduarse, debutó en "Mujer casos de la vida real". Luego fue invitada habitual para hacer protagónicos en "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho", además del programa "Decisiones" de Telemundo, en Miami.

"En Guatemala siempre tuvimos cercanía con lo que se produce en México, por ello el país llamó mi atención y apliqué al Centro de Educación Artística de Televisa CEA, donde el proceso de selección es muy difícil, cuando logras entrar a esa escuela te becan y si logras graduarte te permiten buscar trabajo en Televisa, que fue lo que hice, después fui a Estados Unidos porque me salió una oportunidad de trabajo, donde participé en distintos proyectos", contó.

Su primera novela se llamó "Piel de otoño", de la cual contó: "Un personaje que me marcó, hice un estelar muy bueno al lado de Sergio Goyri y ya en Estados Unidos actué en una serie con Chayanne, donde hice un estelar antagónico pero tenía un toque cómico, siempre me gustó mucho la comedia y hacerlo en televisión me dio mucha satisfacción y marcó mi vida. A partir de ello me llamaron para hacer teatro y así me llevé la obra a México".

En 2013 fue contactada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) de México para ser la narradora del proyecto "Leo luego existo", donde recitaba en voz alta fragmentos literarios repitiendo la experiencia en 2020 con "Quieres que te lo cuente otra vez".

Mirta Renée ha aparecido en 15 telenovelas en México y Estados Unidos, también ha colaborado en series como "Gabriel inmortal" en formato cine y "Los héroes del Norte". La han invitado a interpretar papeles de todo tipo: antagonistas, protagonistas, comedia y drama.

Además de su talento en la actuación, Mirta tiene una productora teatral con varias puestas en escena en su haber como "Mujeres de par en par", de Indira Páez, que habla de la violencia y equidad de género.

Participó en "Voces del amor" un recuento de poesía mexicana, producida y dirigida por Alberto Estrella.

Actualmente acaba de concluir su primera realización en cine como productora asociada en una película franco-española filmada en República Dominicana, dirigida por Julio Medem, cuyos detalles se revelarán pronto.

Acerca de Guatemala Mirta dijo: "Extraño mucho a la gente, también estar en contacto siempre con la naturaleza porque Guatemala es un país muy verde. Crecí yendo mucho al mar, además el clima es maravilloso, extraño muchas cosas".