"Miss Universe" destacó a la guatemalteca Ivana Batchelor (video)

Ivana Batchelor fue destacada en las redes sociales oficiales del evento "Miss Universe" que se desarrollará en enero en Guatemala.

La representante de Guatemala en el famoso concurso resaltó en una entrevista que le hizo la organización.

"¡Miss Universo Guatemala Ivana Batchelor! sueña en GRANDE yendo a la competencia Miss Universo, la guatemalteca conversó para responder todas sus preguntas", se lee en el escrito del post.

"Hola a todos soy Ivana Batchelor, Miss Universe Guatemala y estamos aquí contestando las preguntas que ustedes enviaron", dijo antes de contestar.

"¿Cuál es tu causa y por qué? Estoy trabajando en las obras que apoyen a las comunidades del mundo para alertar y prevenir el suicidio, y resaltar la importancia del acceso a la salud mental, pues yo misma cuando era niña pasé por depresión y pensamientos de suicidio ,y no tuve la ayuda que necesitaba y quiero cambiar eso".

¿La última vez que Guatemala quedó en los primeros 10 lugares fue en 2010 ¿cómo te hace sentir eso? Me hace sentir nerviosa porque eso genera mucha presión, las personas me han dicho: 'tú eres la personas que nos ha hecho soñar de nuevo', sabemos que tú lo harás' y eso es mucha presión, Jessica Scheel lo logró cuando compitió en 2010 y quiero llegar a lo mismo o a mejor, ¿por qué no?, hay que soñar grande, veamos que nos trae Dios", expresó.

A través de las redes sociales de la organización mundial se están compartiendo los perfiles de las candidatas e Ivana brilló en sus respuestas.

El evento se llevará a cabo el 14 de enero de 2023.

MIRA EL VIDEO: