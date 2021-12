Así fue el maullido de Miss India que sorprendió durante su presentación en vivo

La ganadora del certamen de belleza mundial y representante de India, Harnaaz Sandhu, se ha hecho viral y crean una ola de burlas por su extraña presentación en el Miss Universo 2021.

EN CONTEXTO: India se convierte en la ganadora del certamen de Miss Universo 2021

Harnaaz Sandhu logró conquistar al jurado que la nombró ganadora de la 70 edición del certamen de belleza mundial.

Pero previo a su coronación, cuando la nominaron entre las 16 primeras finalistas, tuvo una breve entrevista con conductor anfitrión, quien le pidió que pusiera a prueba en el imponente escenario uno de sus tantos talentos.

De inmediato, Sandhu respondió que nunca imaginó que lo demostraría a millones de personas, pero hasta el momento nadie sabía que sorprendería con una inusual presentación, imitando el sonido y maullido de un gato.

La nueva Miss Universo dijo que sabe imitar sonidos de animales y decidió hacer el de un gato porque es amante de esas mascotas.

"No me esperaba hacer esto en un escenario mundial, pero bueno, he de hacerlo, no tengo otra opción; me encantan los gatos, los animales... Me encantaría imitar un gato", expresó.

Mira aquí el video:

Miss India sorprende en la final del Miss Universo 2021 con uno de sus curiosos talentos. pic.twitter.com/TI2gFiXYtj — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) December 13, 2021

*Con información Máxima.