¡Misterio resuelto! Revelan ingresos de la familia McCallister

Por fin se ha revelado si la familia McCallister era rica en la famosa película "Mi Pobre Angelito".

La Navidad ha llegado y una de las películas clásicas de esta temporada sin duda alguna es Mi Pobre Angelito (Home Alone).

El filme que narra la historia de Kevin McCallister, un niño de 8 años que dentro de su casa enfrenta a dos ladrones, es una joya para ver durante esta Navidad.

Foto: Disney

Sin embargo, en todos estos años ha existido una duda en torno al dinero que posee la familia McCallister.

En ese sentido, finalmente la incógnita ha sido respondida por economistas del Banco de la Reserva Federal de Chicago.



Las Reservas Federales han dado a conocer que la familia de Kevin McCallister pertenece al 1% de los residentes de Chicago más ricos de la ciudad.

De acuerdo con información de The Times, los economistas del Banco de la Reserva Federal de Chicago informaron que "En 1990, la casa era asequible sólo para el 1% superior de los ingresos de los hogares de Chicago, y ese seguiría siendo el caso hoy... la casa habría sido asequible para un hogar con un ingreso de $305,000 en 1990 (alrededor de $665,000 en 2022)".

(Foto: AIRBNB)

Ante ello, se sabe que Peter (John Heard) y Kate McCallister (Catherine O'Hara) habrían estado ganando al menos $305,000 al año en 1990 (o alrededor de $665,000 en 2022) para poder pagar la casa, que se encuentra ubicada en la costa norte de Chicago, Estados Unidos.

Los recientes hallazgos de los economistas han puesto fin a las especulaciones y arrojaron datos sobre el estatus adinerado de la familia McCallister, revelando una perspectiva diferente sobre la icónica película navideña.