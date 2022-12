La misteriosa muerte de "Jo Mersa" Marley, músico y nieto de Bob Marley

"Jo Mersa" Marley, músico y nieto de Bob Marley, falleció repentinamente a la edad de 31 años.

El músico Joseph "Jo Mersa" Marley, nieto de Bob Marley y un reconocido artista de reggae por derecho propio, murió a los 31 años, informaron los medios estadounidenses este miércoles.

Un representante de Joseph Marley, nacido en Jamaica, confirmó su muerte a la revista Rolling Stone, pero no detalló la causa.

WZPP Radio en Miami, donde el artista pasó gran parte de su vida, informó que fue encontrado en un vehículo después de sufrir un ataque de asma el martes.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, escribió en un tuit estar "profundamente entristecido" por la noticia de la muerte y ofreció sus condolencias a los padres de Marley, Stephen y Kerr

"Mi más sentido pésame a los amigos y socios de Joseph y a la fraternidad de la música reggae y los aficionados de todo el mundo", agregó.

I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died. pic.twitter.com/OsXQKYOKEi — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) December 28, 2022

Marley lanzó su premier álbum "Comfortable" en 2016, seguido por "Eternal" en 2021. En una entrevista en 2014 con la revista Rolling Stone, Marley contó haber crecido rodeado de músicos, incluyendo a su padre y su tío Ziggy.

"Fue mágico ver a esas personas venir a la casa y poder asistir al desarrollo de su trabajo", detalló en ese momento.

"Llegaba a casa e intentaba hacer los deberes, pero acababa distrayéndome y echando un vistazo al estudio", prosiguió.

También dijo que a pesar de su pedigrí musical, había querido trazar su propio camino. "Formo parte de la nueva generación de Marleys pero al mismo tiempo experimento", indicó al medio.

"Mi plan es hacer algo nuevo con mis raíces", subrayó. WZPP informó que a Marley le sobreviven una esposa y una hija.