Modelo asegura que robaron sus fotos para mostrarla como Clara Chía, novia de Piqué

Una modelo reveló que sufrió la suplantación de identidad desde que la aparición de Clara Chía Martí en la vida del astro Piqué, pues los fans usaron sus fotos para hacerla pasar por el nuevo romance del famoso.

La joven comentó que muchas de sus fotos e incluso sus videos, como uno donde aparece posando en bikini negro con la canción 'Te felicito' de fondo, fueron tomados para hacer supuestos perfiles de la nueva pareja del integrante del Barça.

La famosa de origen estadounidense denunció que estaban usando su imagen, en especial el clip donde realiza un supuesto baile con la canción de Shakira.

"Hola a todos, soy la falsa Clara Chía, si han visto este video circulando donde supuestamente aparezco bailando 'Te felicito' de Shakira, donde me burlo de ella o algo así, este es el original que posteé en mi Instagram en abril de 2021, les aseguro que no estaba bailando una de Shakira, aquí hay prueba, pueden ver la fecha, esa soy yo, obviamente no le deseo nada a la reina, solo quedé en el fuego cruzado", dijo.

Este material es de Dani Fae, quien denunció que sus fotos fueron usadas sin su permiso.

En su cuenta oficial de TikTok escribió: "Clara Chía no soy yo, por favor, reporten, es una locura... cuando eres la chica cuyas fotos se hacen virales por ser la nueva novia de Piqué cuando es completamente falso y mis fotos fueron robadas", agregó.

Al parecer la responsable de subir el supuesto video del baile hizo una aclaración:



"Soy amante del marketing y las redes sociales y quería ver el crecimiento desde 0 de alguien que es noticia, solo quería ver el odio que se vertía sobre esa persona y cómo reaccionaba la gente a lo publicado".

