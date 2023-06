Motorista señalado de agresión a una mujer en la Roosevelt rompe el silencio

-

El motorista señalado de agredir el vehículo de una mujer en la calzada Roosevelt, rompió el silencio e indicó que está siendo amenazado de muerte.

Luego que una mujer denunciara haber sido objeto de agresión por parte de un motorista cuando se conducía en la calzada Roosevelt, el hombre narró su versión de lo ocurrido.

El hecho ocurrió el 26 de mayo en la calzada Roosevelt y 34 Avenida de la zona 11 y todo quedó documentado en un video que la mujer publicó en las redes sociales, donde rápidamente se hizo viral.

En las imágenes se evidencia que hubo un percance vial y la víctima le pide esperar al motorista a que llegue el seguro para que se haga responsable.

Sin embargo, el hombre con evidente molestia amenaza a la mujer, quien le responde: "No importa, yo tengo el video, estoy siendo responsable y me estoy quedando en el lugar"; pero el hombre responde golpeando el vehículo con el casco de su motocicleta y luego quebrando el retrovisor de la víctima.

Ayudenme a hacer viral a este gordo maldito! Hdp la verdad pic.twitter.com/rrZnn4mnQh — JSalazar (@jsalazarch) May 26, 2023

La versión del motorista

Las imágenes se viralizaron y decenas de personas se dieron a la tarea de tratar de ubicar al hombre, hecho que, según el motorista, le ha generado muchos problemas y hasta amenazas de muerte.

"Yo soy vendedor. Vivo en la calzada Roosevelt. Iba manejando y una señora me embistió, me atropelló y me lastimó. Mire cómo tengo la pierna. Entonces ella se bajó del carro y platicamos 20 minutos, le dije: 'Mire seño, me destrozó la moto, está arruinada', me respondió que lo íbamos a arreglar, pero debía llegar el seguro", narró el motorista, quien pidió no ser identificado con nombre, porque se siente amenazado.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Según el hombre, después de esperar 20 minutos, la supuesta víctima le dijo que él debía pagarle los daños, hecho al que se rehusó pues "yo no tuve la culpa, entonces le dije que fuéramos al MP y al departamento de tránsito para pedir las cámaras".

La paciencia se agotó y el motorista decidió no esperar, así que, de acuerdo con el hombre, ella lo insultó, le pegó un empujón y le dijo: 'Pégueme, yo soy mujer, si me toca ya va a ver cómo le va a ir'. Pensé que a la señora se le había zafado algo, así que decidí irme".

Agregó: "Ya estaba yo molesto, agarré el casco, allí tienen el video, no lo voy a tapar, yo sé que no fue mi mejor reacción, pero ya uno molesto, entonces vine yo, le pegué en el baúl y en el retrovisor... no lo quebré, sólo salió volando una tapadera".

Todo ello, pese a que en el video se escucha cómo el hombre amenaza a la mujer y golpea su vehículo con el casco de la motocicleta, pese a que ella le pide esperar al seguro para hacerse responsable de los supuestos daños.

Niega señalamientos

Tras viralizarse el video, varias personas acusaron al motorista de actuar siempre de la misma manera. "Busca mujeres vulnerables. Ya tiene antecedentes en una página de face", dijo un usuario.

"Yo no tengo tiempo para andar buscando mujeres para hacer lo mismo. Yo voy a dejar a mis niños a las 5 de la mañana, después entro a trabajar a la ruta a las 8 y salgo a las 7 de la noche. Llego a hacer cena y otras cosas, y después voy a traer a mi esposa a las 11 de la noche. ¿En qué momento me va a quedar a mi para ir a buscar señoras?", manifestó.

Amenazas de muerte

Según el motorista, desde que se viralizó el video ha sido objeto de amenazas de muerte y en cada lugar lo identifican, por lo que teme por su vida, ya que él es vendedor de golosinas en varias tiendas de barrio ubicadas en zonas roja.

"A donde voy me reconocen y me gritan cosas. Y estoy recibiendo amenazas de muerte en comentarios... ya coloqué una denuncia en el Ministerio Público (MP) en contra de la señora, porque esto me está haciendo daño familiarmente y laboralmente", insistió.