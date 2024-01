¡Mourinho captado en Barcelona! ¿Será el nuevo entrenador culé?

-

El entrenador José Mourinho fue captado en la ciudad de Barcelona y no respondió preguntas sobre su futuro.

Una semana después de haber anunciado su desvinculación de la AS Roma, el director técnico portugués, José Mourinho, fue captado en la ciudad de Barcelona junto a su representante.

El periodista catalán Marc Nuñez se acercó para preguntarle a 'Mou' sobre su futuro en los banquillos y sobre los rumores que lo vinculan al FC Barcelona, como posible sucesor de Xavi Hernández.

Al momento de escuchar la pregunta sobre el Barça, el entrenador de 60 años solo sonrió y decidió no contestar, por lo que Nuñez tomo la decisión de dejarlo solo para no seguir importunando.

Diversos medios de comunicación en España aseguran que el extécnico del Real Madrid podría dirigir al acérrimo rival, algo factible, ya que Mourinho fue el segundo entrenador blaugrana en 1996.

¡MOURINHO está en BARCELONA!



Niega tener su futuro cerrado... y OJO a la SONRISA al ser preguntado por el BARÇA.



@marccnunezz pic.twitter.com/0bBS1o4fXZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2024

Sin embargo, en Italia hay quienes afirman que José Mourinho está más cerca de unirse al conjunto del Napoli, que recientemente perdió la final de la Supercopa Italiana por 1-0 ante el Inter de Milán.

El equipo de Nápoles se encuentra en la novena posición de la Serie A italiana, y con tan solo 9 victorias en 20 partidos el presidente Aurelio De Laurentis estaría buscando un reemplazo de entrenador.

Los 'Partenopeos', actuales campeones de la liga italiana, serían el tercer club italiano dirigido por "The Special One", tras su paso por el Inter de Milán de 2008 a 2010, y la AS Roma de 2021 a 2024.

Además, la llegada de José Mourinho al Napoli de igual manera lo vincularía directamente al club azulgrana, ya que ambas escuadras se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League.

El nacido en Setúbal ha enfrentado al FC Barcelona en 27 ocasiones desde que es entrenador de primer equipo, en donde ha conseguido un total de: ocho victorias, nueve empates y diez derrotas.