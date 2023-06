Muere actor de Breaking Bad a los 52 años

-

El actor de la cuarta temporada de "Breacking Bad", Mike Batayeh murió a los 52 años mientras dormía en su casa en Michigan.

Mike Batayeh murió a los 52 años de un infarto el 1 de junio, según una necrología.

La familia respondió al portal TMZ que la muerte fue inesperada pues el hombre no sufría de problemas del corazón.

"Lo extrañaremos enormemente aquellos que lo amábamos a él y a su habilidad para traer risas y felicidad a muchos", se dijo en las declaraciones de la familia.

El actor participó en las producciones de "Breaking Bad", "The Bernie Mac Show", "Boy Meets World" y "CSI: Miami", "X-Men: Days of Future Past", "Prank of America", 2Battle Creek" y "It's Always Sunny in Philadelphia".

Sus seres queridos lo recuerdan por la ayuda que brindó a la comunidad juvenil en la que vivió durante su juventud, y enfrentaba los mismos retos que ellos.

Le sobreviven 5 hermanas y varios sobrinos quienes están sobreviviendo el luto.