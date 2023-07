Muere la cantante Coco Lee quien le dio la voz a Mulan

-

La cantante de pop estadounidense nacida en Hong Kong, Coco Lee, amada en Asia por sus riffs de diva y como la voz de "Mulan" de Disney en mandarín, murió el miércoles, según un anuncio de su familia.

La mujer de 48 años había sufrido depresión en los últimos años, "pero su condición se deterioró drásticamente en los últimos meses", dijeron las hermanas Carol y Nancy Lee en una publicación de Instagram. "Fue hospitalizada el domingo después de intentar quitarse la vida", dijeron.

"A pesar de los mejores esfuerzos del equipo del hospital para rescatarla y tratarla del coma, finalmente falleció el 5 de julio de 2023".

Nacida el 17 de enero de 1975 en el Hong Kong gobernado por los británicos, Lee, quien también creció en California, ganó prominencia en los años 90 por su fuerte voz, riffs vocales crecientes y baladas conmovedoras.

Su fluidez en cantonés, mandarín e inglés ayudó a Lee a acceder a una base de fans no solo en Hong Kong, China continental y Taiwán, sino también en países del sudeste asiático como Singapur y Malasia, así como en Australia.

Cantó la versión en mandarín de la balada de 1998 "Reflection" de la película de Disney "Mulan" y grabó "A Love Before Time" como parte de la banda sonora de la película de artes marciales "Crouching Tiger, Hidden Dragon" dirigida por Ang Lee.

Interpretó el número nominado a Mejor Canción Original en los Premios de la Academia de 2001, lo que la convirtió en la primera cantante de ascendencia china en subir al escenario de los Oscar, según Warner Music China.

En 1999 Lee debutó con su primer álbum completo en inglés, "Just No Other Way", que incluía más éxitos influenciados por el R&B como "Do You Want My Love".

De ese álbum, "Before I Fall in Love" fue elegido como el tema principal de la comedia romántica de Richard Gere y Julia Roberts "Runaway Bride".

En su última publicación de Instagram, Lee compartió tatuajes que decían "amor" y "fe" garabateados en sus brazos.

"Mis 2 palabras favoritas que llevo con fuerza en mi corazón y que necesitaba desesperadamente para superar este año increíblemente difícil", escribió en la publicación del último día de 2022.

"No están solos, no importa lo difícil que se ponga la vida, yo estoy con ustedes", escribió a sus seguidores.

Según sus hermanas, 2023 marcó el "30 aniversario de la carrera de cantante de CoCo", "Estamos agradecidos con Dios por darnos un ángel tan amable", escribieron.

"¡Aunque CoCo permanece en el mundo por poco tiempo, sus rayos de luz durarán para siempre!"