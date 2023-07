Muere Tony Bennett, el legendario cantante estadounidense

-

El famoso cantante Tony Bennett, falleció a los 96 años.

Anthony Dominick Benedetto, cantante estadounidense más conocido como Tony Bennett, falleció este viernes 21 de julio a los 96 años.

Con más de 70 discos y 19 premios Grammy, el famoso cantante murió dos semanas antes de que llegara su cumpleaños en agosto.

La muerte del cantante ocurrida en Nueva York, fue confirmada por su publicista Sylvia Weiner.

Bennett es considerado como el último cantante de salón del siglo XX. Sin embargo, dentro de su trayectoria no dejó de innovar y su intención, en sus propias palabras, era crear "un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos".

El artista colaboró con artistas en toda su carrera tales como Amy Winehouse, con quien interpretó Body and Soul, con Lady Gaga, cantó I've Got You Under My Skin. Así también colaboró con cantantes de la talla de Elton John, Gloria Estefan y Alejandro Sanz.

De momento se desconoce la causa específica de la muerte del artista, aunque Bennett sufría Alzheimer desde el año 2016.