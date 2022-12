Hallan sin vida a Stephen "tWitch" Boss, famoso DJ del show de Ellen DeGeneres

El DJ Stephen "tWitch" Boss, conocido por el programa de Ellen DeGeneres, fue hallado sin vida en un hotel de Los Ángeles.

OTRAS NOTICIAS: Muere un tercer periodista durante el Mundial de Qatar 2022

Stephen "tWitch" Boss, el famoso DJ del programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, murió a los 40 años.

Así lo confirmó su esposa, Allison Holker, en un comunicado este miércoles. El artista fue hallado sin vida en un hotel de Los Ángeles, y todo indicaría que se trató de un suicidio.

Stephen Boss junto a su esposa, Allison Holker. (Foto: Getty Images)

"Es con el más profundo dolor de los corazones que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos ha dejado... Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y el impacto positivo de él se seguirá sintiendo", expresó Holker.

La viuda reveló que Stephen era "la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans".

Los hechos

Autoridades revelaron a TMZ que la esposa del también bailarín fue a una estación policial en Los Ángeles el martes pasado, pues estaba desesperada porque este se había ido de casa sin su vehículo.

Al poco tiempo, la policía recibió una llamada por un tiroteo en un hotel del lugar. Ahí fue hallado muerto Stephen, con una aparente herida de bala autoinfligida.

Stephen "tWitch" Boss era reconocido por ser el DJ en el show de Ellen DeGeneres desde 2014 hasta el final del programa, en mayo de este año.

En 2008 obtuvo el segundo lugar en el programa de baile "So You Think You Can Dance". También actuó en películas como "Step Up" y "Magic Mike XXL".

Tan solo hace dos días, compartió un video bailando junto a su esposa donde se le veía feliz.