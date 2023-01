Muere youtuber Elena Huelva, horas después de publicar alarmante mensaje

La reconocida youtuber, Elena Huelva, falleció tras una larga lucha contra el cáncer y poco después de su último mensaje en Instagram.

La mañana de este martes 3 de enero la creadora de contenido española, Elena Huelva, falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Así se dio a conocer en una historia publicada en su perfil de Instagram.

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. #misganasganan. Gracias por todo", se lee.

Huelva, de 20 años, era famosa por visibilizar su enfermedad en redes sociales de una manera positiva. Su frase característica era "mis ganas ganan".

La joven sevillana fue diagnosticada con sarcoma de Ewing cuando tenía 16 años. Sin embargo, su carisma y buena energía siempre estuvieron con ella pese a su condición.

(Foto: captura de pantalla)

Su última publicación

Pocas horas antes de darse a conocer su fallecimiento, Elena preocupó a sus más de 800 mil seguidores tras compartir un mensaje indicando que no estaba bien.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada", escribió en Instagram junto a una emotiva fotografía.

Inmediatamente, la española se llenó de mensajes dándole ánimos y deseándole lo mejor. Ahora, internautas han tomado la publicación para despedirla con conmovedores textos.

En diciembre pasado reveló que su cáncer se había extendido a la tráquea y tenía que volver a pasar por radioterapia. Además, en su mensaje de Año Nuevo agradeció por todo lo vivido, cerrando con un "aquí seguiremos, siempre".