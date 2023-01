Ataque a centro nocturno del norte de México deja ocho víctimas

Hombres fuertemente armados ingresaron a una discoteca y dispararon indiscriminadamente contra los presentes. Ocho personas fallecieron.

Ocho personas murieron y cinco resultaron heridas en un ataque a balazos contra un concurrido centro nocturno del municipio de Jerez, en el estado mexicano de Zacatecas (norte), informaron este domingo autoridades locales.

El incidente se registró la noche del viernes al sábado cuando hombres fuertemente armados llegaron al bar en dos vehículos e irrumpieron en el lugar y empezaron de disparar de manera indiscriminada, informó un reporte de la secretaría de Seguridad.

Seis personas murieron en el lugar y dos más cuando recibían atención médica.

Cinco personas permanecían hospitalizadas este domingo por heridas de bala.

atacaron a los asistentes. Entre las víctimas mortales están dos músicos, quienes amenizaban la velada.

Según testigos, al momento del ataque se vivieron escenas de pánico en el lugar, donde quedaron el piso y muebles cubiertos de sangre.

Medios locales señalan que entre las víctimas hay empleados del lugar, músicos y clientes.

El bar, llamado "El Venadito", se encuentra en el centro de Jerez, municipio localizado a unos 60 km de la ciudad capital de Zacatecas.

Esta localidad ha sido golpeado por una ola de violencia en los últimos años que en 2022 obligó a cientos de pobladores de comunidades rurales a dejar sus hogares. Pocos han regresado tras el despliegue de guardias nacionales en la zona.

El estado de Zacatecas es estratégico en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha desatado violentas disputas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, los más poderosos del país.



Este enfrentamiento recrudeció en el último año con múltiples asesinatos de policías y civiles en la entidad, que es también conocida por sus ciudades coloniales y turísticas.

México registra más de 340 mil asesinatos y unos 100 mil desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.