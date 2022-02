Mujer lleva atado con una cuerda a su marido para que se vacune contra el covid-19

El hombre aparece con su mascarilla, sentado, mientras su esposa está de pie y con las manos le sujeta la cuerda con la que lo tiene atado.

Una mujer brasileña fue captada en Río Largo, estado de Alagoas, en el noreste del país, cuando amarró con una cuerda a su marido y lo llevó a un puesto de salud para que recibiera la vacuna contra el covid-19.

El extraño incidente fue grabado por una mujer que se encontraba en ese lugar. "Un hombre amarrado para tomar la vacuna", dijo sorprendida la autora del video que se ha viralizado en redes sociales.

Ambos se encuentran viendo a un punto que la cámara no muestra y probablemente están esperando que les toque su turno para la dosis del fármaco.

Estas son las imágenes de lo ocurrido:

¿Estuvo bien?

El video desató un debate en redes sociales, puesto que muchos comentarios fueron en tono de broma. "Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme", aseguró una usuaria.

Sin embargo, otros preguntan que sucedería si fuese en sentido contrario y la persona amarrada fuera la esposa. "Me gustaría ver vuestros comentarios si fue al contrario", afirmó otra internauta.

Mientras que otra persona comentó: "Nunca haría eso. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Estoy a favor de la vacuna, pero no obligo a nadie a ponérsela".