Mujer sufre ataque de pánico durante un vuelo (video)

Una mujer sufrió un serio ataque de pánico durante un vuelo y los tripulantes que iban junto a ella grabaron lo ocurrido.

Un usuario compartió el momento en el que una pasajera de la fila donde él estaba sentado entró en un estado de shock en un vuelo hacia México.

En el clip se ve a la persona pararse de repente mientras la sobrecargo pasaba ofreciendo bebidas en una nave de Aeroméxico.

La joven dejó sus cosas, se quitó el cinturón de seguridad y comenzó a gritar desesperada "Oh mi Dios quiero salir, quiero salir", acompañada de otras palabras que no se entendieron por su fuerte llanto.

"Necesito que respire, voltéeme a ver, necesito que me vea, respire, respire", le dijo la aeromoza para tratar de calmarla. En ese momento la mujer comenzó a toser por la falta de aliento diciendo "no puedo, no puedo".

Luego de este incidente el avión regresó al lugar de donde despegó como emergencia. La persona que subió el video solo explicó que el vuelo fue cancelado sin mayores detalles.

Se desconoce si tuvo un problema con los tripulantes de al lado o acompañantes, o si su episodio inició por el miedo a volar.

MIRA EL VIDEO: