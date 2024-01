"Un hombre sin dinero no debería tener novia": mujer genera polémica en TikTok

-

Una usuaria de TikTok causó polémica al declarar que "un hombre sin dinero no debería tener novia".

Sarita Fayad quien tiene una cuenta como coach de vida, compartió las razones por las que dio su opinión acerca de este controversial tema, afirmando que este es un consejo que puede servir a muchas y muchos.

Según su postura en su cuenta @saritafayadcoach, estas son las razones por las que hizo esta declaración:

Deben trabajar primero en ellos mismos

"Siento que es importante que las personas deben trabajar en sí mismas primero: que se preparen, que se construyan y que crezcan. Esto puede aplicar en varios ámbitos de la vida".

Para ellos es importante el dinero

"Socialmente para los hombres es muy importante el tema de la economía, esto les da seguridad ¿Qué debería ser así? No, no debería ser así, pero lastimosamente es así".

Primero necesitan estabilidad

"Una pareja no sólo es un gasto, sino también es una distracción, obviamente cuando estás en la etapa de enamoramiento, estás conquistando y necesitas tener tiempo con esa persona. El tiempo es oro y a veces ese tiempo lo necesitas para tus proyectos y todas las cosas que quieres a futuro. Si tú estás en una etapa de crecimiento económico, creo que es importante que te enfoques en eso y no distraigas tu mente con una persona que no es la pareja indicada".

Las mujeres no quieren ser 'La mujer del proceso'

"No las culpo, hay muchas historias de mujeres que acompañan a su pareja en el proceso y después ya, cuando obtienen lo que quieren, los hombres ya no quieren estar con ellas".

Primero necesitan estabilizarse en temas emocionales y económicos para estar con la mujer que quieren

"Un hombre sin dinero está con la que puede y un hombre con dinero está con la que quiere", pero también: "Un hombre con dinero puede estar con la mujer que quiera y un hombre sin dinero está con la mujer que lo quiere", reveló.