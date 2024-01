Mulet revela Acuerdo de Gobernabilidad con la nueva administración

-

El excandidato a la presidencia por el partido Cabal, Edmond Mulet, reveló sobre un "acuerdo de Gobernabilidad" en el Organismo Legislativo.

A través de sus redes sociales, el excandidato a la presidencia Edmond Mulet reveló la existencia de un "Acuerdo de Gobernabilidad" para la elección de la Junta Directiva del Congreso para este 2024.

"No es una alianza, no es una coalición, no es un pacto, es un Acuerdo de Gobernabilidad producto del diálogo y se da en base a valores y principios, a una agenda legislativa que representa las iniciativas de una pluralidad democrática", indicó en un comunicado publicado en X.

Según Mulet, este Acuerdo se "construyó sobre la firme voluntad de dar por terminado el Pacto de Corruptos, un pacto de mentiras, de cinismo y de inmoralidad".

"Con esto concluye una de las etapas más retrógradas del país, con pérdidas marcadas en todos los índices de desarrollo humano e institucional", subrayó.

Además, indica que se "tiene el compromiso de luchar contra la corrupción y los corruptos y de enfrentar a los fariseos que viven de la polarización y la división".

Aunque Mulet no revela cómo quedaría integrada la Junta Directiva impulsada por este acuerdo, se sabe que entre los diputados que podrían integrarla figura Samuel Pérez y Nery Rodas.