Multan a más de tres mil conductores durante diciembre

En lo que va del mes, las autoridades han activado diversos operativos con el fin de garantizar la seguridad en las principales carreteras a nivel nacional.

Los operativos que ha implementado el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ha arrojado un número considerable de remisiones impuestas en distintas carreteras del país.

Según esta entidad entre las principales causas por las que se han impuesto las multas por no tener licencia o no portarla, conducir a excesiva velocidad, así como por colocar las placas de circulación en lugares no autorizados.

De los 3,360 conductores identificados, se han emitido 3,306 remisiones tan solo entre el 1 al 20 de diciembre. 62 licencias han sido consignadas y dos personas han sido igualmente consignadas en estos operativos.

#Ahora | Con el propósito de prevenir percances viales, durante las fiestas de fin año, agentes de #TránsitoPNC en conjunto con la PMT de Guatemala, realizan operativos de alcoholemia en diferentes puntos de la Ciudad Capital. pic.twitter.com/FMn49OT0J0 — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) December 23, 2022

Consejos



El Departamento de Tránsito tiene en vigencia varios planes de prevención y sensibilización por las fiestas navideñas, para evitar los percances que dejan consecuencias letales y enlutan a las familias guatemaltecas.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a no desplazarse si se encuentran en estado de ebriedad, reducir la velocidad, no sobrecargar los automotores y en el caso de los motoristas, usar el casco protector de manera adecuada.