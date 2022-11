Municipalidad de Mixco denuncia a circo y este rechaza que la pantera les pertenezca

El Circo Rey Gitano se pronunció y rechazó las denuncias de la Municipalidad de Mixco. Aseguran que la pantera no les pertenece.

Durante la mañana de este miércoles 16 de noviembre, vecinos de El Naranjo, zona 4 de Mixco, advirtieron la presencia de una pantera que merodeaba por el área. Durante la tarde fue localizada finalmente y será resguardada.

Sin embargo, la Municipalidad de Mixco sospecha que el felino de gran tamaño escapó del "Circo Rey Gitano" que se encuentra operando en dicha zona.

A trascendido la búsqueda de una pantera el Naranjo. @netobran envió personal especializado y drone. Un circo está funcionando en la zo4 con animales salvajes. Se presume que pudo haberse escapado de las jaulas. Violan el artículo 55 de la Ley bienestar animal. DEC. 5-2017. pic.twitter.com/oa7ZKB3c3k — Vocero MuniMixco (@mynorespinoza) November 16, 2022

Además, en publicaciones en redes sociales, la comuna compartió fotografías de las jaulas del circo y que este opera con animales salvajes. Entre las imágenes se pueden observar a varios tigres. Por aparte, la comuna señala que el circo "no tiene permisos" para funcionar y que viola la Ley de Protección Animal.

Soy502 consultó con la Municipalidad de Mixco sobre los detalles específicos con los que incumplía el circo y el lugar donde está situado. Sin embargo, estos datos aún no han sido proporcionados.

Animales salvajes

Por aparte, Soy502 consultó con la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para conocer si serían los encargados de dar acompañamiento para el cierre del circo, pero para el cierre de esta nota no han respondido al llamado.

Cabe destacar que, el artículo 55 de la Ley de Protección y Bienestar Animal detalla que los circos nacionales que empleen de cualquier forma animales en su espectáculo y que tendrían un plazo de un año (el cual venció en marzo de 2018) para entregarlos a santuarios o centros de rescate con previa autorización de la Unidad de Bienestar Animal.

Circo reacciona

En una publicación en redes sociales, el Circo Rey Gitano señala que no cuentan con panteras en su colección de animales y que el felino, visto en un sector boscoso de El Naranjo, no les pertenece.

"Es una injusticia que el Señor Alcalde Neto Bran haya cerrado nuestras instalaciones sin fundamentos, sin pruebas, y aún publicando que el "Piensa" que el animal es nuestro. Es algo tan ilógico, abuso de autoridad. Cabe recalcar que nuestros animales NO participan en nuestras funciones. Sin embargo, seguimos alimentando y cuidando de ellos, con dinero de nuestro bolsillo, de las funciones que ahora no podemos presentar, aunque desde el 14 de septiembre del 2022 son propiedad del Gobierno. La entrega nunca se ha negado, simplemente no tienen a dónde llevarlos . Esperamos ser escuchados y dejar de ser culpados por acusaciones falsas", se lee en su pronunciamiento.