Muere el actor Fred Ward, rostro del cine de los 90

El actor Fred Ward murió a los 79 años, según informó su publicista Ron Hofmann.

El famoso murió el domingo 8 de mayo a los 79 años, aunque no se dio a conocer la causa.

Entre las películas en las que participó están 'Elegidos para la gloria' (The Right Stuff, 1983), 'Temblores' (Tremors, 1990) y 'Henry y June' (Henry and June, 1990), entre otras.

Aunque sus papeles eran rudos, él les aportó un toque de comedia. Ward hizo su debut en el cine estadounidense como un convicto en la película de Clint Eastwood 'Fuga de Alcatraz'.

"Lo único seguro con Fred Ward es que nunca sabías dónde iba a aparecer, tan impredecibles eran sus elecciones de trabajo" dijo.