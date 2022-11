Musk anuncia restablecimiento de cuentas suspendidas en Twitter

El propietario de Twitter, Elon Musk, anunció el jueves que la próxima semana comenzará a restablecer las cuentas suspendidas en la plataforma.

"El pueblo habló. La amnistía comienza la semana próxima", tuiteó Musk, quien el miércoles había lanzado una consulta sobre el tema entre los usuarios de Twitter.

El 72,4% de los aproximadamente 3,16 millones de personas que votaron respondió "sí" a la pregunta de Musk, que planteaba si Twitter debería ofrecer una "amnistía general para las cuentas suspendidas siempre y cuando no hayan infringido la ley o enviado spam de forma escandalosa".

Musk, que compró la red social a fines de octubre por 44.000 millones de dólares, ya había consultado a los usuarios para decidir si Donald Trump podría volver a la plataforma.

El expresidente estadounidense había sido vetado de la red social tras el asalto al Capitolio de Washington en enero de 2021 por parte de sus partidarios.

La cuenta de Trump se restableció después de que una estrecha mayoría (51,8%) de los 15 millones de votantes de ese sondeo en Twitter se pronunció el sábado a favor del regreso del multimillonario republicano a la red.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

Las decisiones de Musk

Este uso de este mecanismo de consulta para definir pautas en la red social contradice un compromiso expresado por Musk poco después de la adquisición de la empresa, cuando anunció la formación inminente de un "consejo de moderación (de contenidos) con puntos de vista muy diversos".

"No se tomarán decisiones importantes sobre el contenido o el restablecimiento de cuentas hasta que se reúna este consejo", tuiteó.

Pero el hombre más rico del planeta se desdijo de esta promesa tras acusar a "activistas" y "políticos" de buscar "matar a Twitter secando (sus) ingresos publicitarios", que representan el 90% de la facturación de la empresa.

Varias marcas importantes, incluidas Volkswagen, General Motors y General Mills, han anunciado que suspenderán la inversión en publicidad en Twitter desde su adquisición por parte de Musk.