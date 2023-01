Myrka Dellanos habla por los ataques recibidos tras el resultado de Miss Universo

La famosa conductora Myrka Dellanos fue una de las elegidas para integrar el jurado del Miss Universo y recibió una ola de críticas luego de la coronación de Estados Unidos.

Muchos internautas no estuvieron de acuerdo con el resultado y escribieron comentarios negativos manifestando su inconformidad, pues afirman que la corona debió haber quedado en Venezuela o República Dominicana.

Varias personas se tomaron el tiempo para escribirle a Dellanos afirmando que perdieron la "credibilidad" en ella. La famosa respondió a las opiniones y explicó cómo es el proceso que se vive para elegir a la ganadora del certamen.

“Pero señora yo solo tengo un voto, había otras 7 personas, no puedo hablar de mi voto personal; pero debe tener en cuenta que somos 8 personas y no solo una”, dijo.

“Somos 8 de jurado, yo tengo un voto, la matemática es una ciencia y obvio es un voto el mío. Deben entender esto, no hay fraude, eso me consta, pero hay 8 jueces y todos votan y obvio cada persona votó en secreto y tiene su propio criterio, qué lastima que piensen que yo personalmente los decepcioné, no entienden cómo son las votaciones, somos 8 y yo tengo UN voto”, afirmó.

Estas son algunos de los reclamos en contra de la conductora:

“No sé para qué fuiste jurado, tú sabías perfectamente que esa corona estaba entre República Dominicana y Venezuela. Para mí ya perdiste el respeto y la credibilidad”, “Mirka para qué fuiste jurado… ¿para dejarte comprar? esa corona era de la venezolana”, “Qué pasó con ese resultado amiga, todo el mundo consternado fraude total”, “Myrka, nos decepcionaste esta vez, aunque yo sé que no fuiste la única que votó por USA”, le dijeron.