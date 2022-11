"Me deben dinero": Nallely Hernández responde por destitución de Miss Teen Guatemala

Tras ser despojada de su corona, Nallely Hernández rompió el silencio en comunicado difundido en redes sociales.

Hace unos días, el certamen de belleza juvenil Miss Teen Universe Guatemala dio a conocer en su cuenta oficial, que Nallely Hernández fue despojada de su corona como representante 2022.

La razón, según detallaron, fue por haberse ausentado sin justificación al certamen internacional realizado en Miami el pasado 11 de noviembre. En ese sentido, la joven originaria de Jutiapa rompió el silencio y mediante un comunicado explicó la razón por la que no asistió al evento.

Nallely Hernández dio fuertes declaraciones tras su destitución de Miss Teen Universe Guatemala. (Foto: redes sociales)

"Yo, Nallely Hernández, quiero informar, respecto a la publicación de la página Miss Teen Universe Guatemala, que no me fue posible asistir al evento internacional, debido a que en esas fechas me encontraba presentando graves quebrantos de salud", inicia.

En otra parte del texto, Nallely detalla que la organización del certamen y el director del mismo sí estaba enterados de su situación, pues se les informó verbalmente y presentó su diagnóstico médico.

"La guatemalteca también explicó que tuvo fiebre, dolor corporal, tos, fatiga e incluso necesitó nebulizaciones constantes", dice el mensaje y señaló que por esa razón se le hizo imposible viajar.

"Me ha quedado debiendo dinero"

Hernández aclaró que ni el director ni la organización le brindaron apoyo económico, como lo mencionó el certamen en su comunicado.

Incluso reveló que el director le "ha quedado debiendo dinero sobre vestuarios no utilizados y sobre eventos a los que asistí como jurado y se negaron a pagarme lo acordado".

Finalmente, la joven desmintió lo que el evento publicó sobre su situación y agradeció el apoyo que ha recibido tras ser despojada de su corona.