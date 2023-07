Nancy Calderón presume sus atrevidos looks de "Barbie"

-

La periodista Nancy Calderón sorprendió a sus seguidores con sus atrevidos looks de "Barbie".

La presentadora de Noti7 mostró imágenes y videos de un set donde luce como la famosa muñeca de Mattel, inspirada en la película que se estrena hoy en Guatemala.

Foto: Instagram.

"Amigos les comparto el resultado de mi sesión de fotos inspiradas en Barbie con el toque personal de mis gustos y profesiones", explicó la famosa.

Nancy lució un bikini, un vestido corto que combinó con un sombrero, un vestido largo amarillo y una playera con el logo oficial combinada con un short de lona, también mostró un vestido largo, un conjunto deportivo ceñido al cuerpo, un vestido negro profesional y incluso un traje de vaquerita y de rockera.

El maquillaje y peinado estuvo a cargo de Anita Lu, la fotografía de Chris Ramírez, el set fue montado por La Casa de los Globos y la logística por Ale Esquite y Sulema Duarte.

"En verdad me apasionó hacer esto porque me trasladó a mi niñez" y "gracias amigos, me sentí como una verdadera princesa", fueron algunas de las impresiones con su realización. Calderón lució como periodista, maestra, fashionista y rockera.

¿Quién es Nancy Calderón?

Nancy fue presentadora de noticias del Canal de Gobierno, también presentó el acontecer nacional en TN23 y ahora está en Noti7 .

MIRA LAS IMÁGENES:

Foto: Chris Ramírez.

Foto: Chris Ramírez.

Foto: Chris Ramírez.

Foto: Chris Ramírez.

Foto: Chris Ramírez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nancy Calderón (@nancycc28)

