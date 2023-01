NASA presume experimento de científico guatemalteco Luis Zea

Por medio de las redes sociales, la cuenta oficial de la entidad del espacio mostró la felicidad del científico guatemalteco.

EN CONTEXTO: Científico guatemalteco pone en órbita importante experimento espacial

La NASA presumió recientemente la reacción de felicidad del doctor Luis Zea, quien desde hace varios años lidera un experimento lanzado al espacio.

"¿Cómo es desempaquetar la investigación que voló en el espacio? ¡El doctor Luis Zea conoce el sentimiento! Estos videos capturan el primer vistazo de Zea a su estudio de células de levadura que viajaron alrededor de la Luna por dentro Orion", detalla la primera publicación.

Luego continúa: "Las reacciones del doctor Zea se producen después de que las observaciones iniciales indicaran que el experimento funcionó como se suponía, ¡y también se notó un crecimiento saludable de la levadura! Los resultados finales de nuestros estudios Artemis I llegarán más adelante, una vez que los científicos hayan procesado las muestras en el laboratorio".

Dr. Zea’s excited reactions come after initial observations indicate that the experiment worked as it was supposed to, with healthy yeast growth also noticeable! Final results from our #Artemis I studies will come later, once scientists have processed the samples in the lab pic.twitter.com/jeGKKHhvnp — NASA Space Science (@NASASpaceSci) January 19, 2023

Por su parte, el guatemalteco compartió con emoción este logro alcanzado junto a otros científicos.

"Este fue un momento tan feliz! ¡Fue hasta que el experimento regresó a la Tierra que supe que casi media década de trabajo de un equipo en 4 países funcionó! Ese líquido son cultivos de levadura cultivados en el espacio cislunar. Muy agradecido con la NASA por la oportunidad de liderar este proyecto", destacó.

Zea y su equipo trabajaron en un experimento de biopelículas, hongos y bacterias para crecimiento en el espacio.

Los comentarios de admiración hacia el científico no se ha dejado esperar y lo ha felicitado por este logro por parte de un guatemalteco en la NASA.