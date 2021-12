Natti Natasha se salvó de morir junto al creador de la canción "Te boté"

La cantante viajaría junto a su esposo y su hija hacia Miami en el mismo avión en que falleció el productor José Ángel Hernández y su familia.

La noticia de la trágica muerte de José Ángel Hernández, mejor conocido como "Flow La Movie", y su familia en un accidente de avión tiene a diversos representantes de la música latina con el corazón roto.

Conmocionada y devastada por la noticia resultó la cantante Natti Natasha por la muerte de "Flow La Movie", quien el 16 de diciembre iba a su viajar con su esposo Rafael Pina en el mismo avión en el que se accidentó José Ángel.

Pina informó a la prensa que ellos iban a tomar el mismo vuelo para viajar hacia Miami.

A su arribo a la cuarta jornada de su juicio en Puerto Rico por posesión de arma, el músico explicó que el motivo de la ausencia de Natti Natasha se debió a que estaba muy conmocionada por el fallecimiento de "Flow La Movie".

“Ella se enteró de lo del avión y está destrozada”, confesó ‘Raphy’ Pina, que tras conocer la noticia de la muerte del productor colgó un post en Instagram lamentando su fallecimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ядfдеן Рמןа ® (@pinarecords1)

“Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, contó en la publicación.

Aparentemente, el avión accidentado sufrió una avería tras despegar del aeropuerto de Isabela, en Puerto Rico, y se estrelló cuando intentó aterrizar en la pista del Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, provocando la tragedia.