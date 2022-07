Nelson Carreras rompió el silencio tras polémica de "Ropa cara" de Camilo

Nelson Carreras habló tras haber generado polémica al expresar que no le gustaba la canción "Ropa Cara" de Camilo, que interpretará este domingo en La Academia.

El representante de Guatemala aclaró por qué piensa eso del famoso tema del esposo de Eva Luna, en la Cabina POV de TikTok, colocada en la casa donde viven los alumnos.

"Cuando se hizo trending en TikTok, yo no sé por qué, pero esta es una de esas canciones que o la amas o la odias literal y a mí me pasó lo de odiarla, ¡Saludos a Camilo", explicó entre risas.

"... Pero, con el profe Menny, (Carrasco), yo digo que es como mi profe de la suerte porque cada vez que hace un montaje, con él siempre me va bien, no sé cómo le hizo de verdad, tiene una mente brillante y me cambió muchas cosas y la canción ya me gusta, me encanta de hecho", dijo.

Acerca de su presentación del domingo adelantó: "Ya quiero estar ahí, tengo pensado, esto es secreto, a ver si me dejan, pero quiero empezar la canción al revés, en una silla y empezar cantando boca abajo, siento que tengo que dejar algo porque la canción tal vez no me ayuda tanto, entonces digo, 'bueno, aunque sea el escándalo', aunque sea".

El académico aprovechó para enviar un mensaje a quienes han seguido sus pasos en el show: "Gracias a la gente de Guatemala por apoyarme y a la gente del mundo también".

