Nelson Carreras sorprende con importante galardón en México

El exacadémico representante de Guatemala, Nelson Carreras, fue galardonado en "Los Metro" de México por su actuación en una obra de teatro.

Guatemalteco recibió galardón como compositor de teatro musical en México

Carreras recibió el codiciado galardón en la categoría "Mejor actuación masculina principal en un musical" de los "Premios Metropolitanos de Teatro", conocidos en la industria del entretenimiento mexicano como "Los Metro", por la puesta en escena "Todo el mundo habla de Jamie", que se presenta en el país del norte.

Nelson recibió el codiciado premio la noche del miércoles 29 de noviembre, en la gala celebrada desde el Teatro 'Esperanza Iris' de la Ciudad de México.

"María Elisa, no seguí tu consejo, no me traje el papelito, no pensé que iba a ganar. Quiero dedicar este espacio para agradecer a la gente que creyó en mí, cuando ni siquiera yo mismo creía. Gracias Gabo, gracias Paulina, gracias Mafer, gracias a 33 productores por darme a mí, un niño extranjero, una oportunidad para crecer en un país y una oportunidad para cumplir sus sueños. También quiero aprovechar para agradecer a una persona que considero mi madrina, que me dio la fuerza para estar aquí, Lola Cortez, ¡muchas gracias!", expresó al recibir la estatuilla.

"Todo el mundo habla de Jamie" es una creación cuyo libreto y letras fueron hechas por Tom MacRae, la música está a cargo de Dan Gillespie Sells, de la idea de Jonathan Butterell. La dirección está a cargo de Alejandro Villalobos y la dirección de actores es de Alberto Lomnitz.

