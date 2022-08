Documental de Netflix relata la controversial captura de John McAfee en Guatemala

John McAfee huyó durante años de las autoridades tras haber sido el principal sospechoso de un homicidio en Belice, fue capturado en Guatemala.

"Running with the Devil: The Wild World of John McAfee" lanzado en Netflix relata cómo el fundador de uno de los software antivirus más conocidos huyó durante años de las autoridades tras haber sido el principal sospechoso de un homicidio, el documental muestra su controversial captura en Guatemala.

El adelanto narra cómo inició todo: con la noticia del asesinato de Gregory Faull. McAfee, de 67 años, huyó de su casa en Belice después de que su vecino estadounidense Gregory Faull recibiera un disparo letal. John ingresó en secreto a Guatemala, pero las autoridades del país lo arrestaron y deportaron a Miami.

Escena del programador en tribunales de Guatemala. (Foto: Oficial)

Fragmentos de entrevistas exclusivas con personas que lo conocieron personalmente y material nunca antes visto son parte de esta historia que se puede apreciar en el gigante de streaming.

Además de su arresto en Guatemala, se muestra la controversial vida que el informático tuvo y cómo reveló que el antivirus era una especie de programa para espionaje.

John David McAfee nació en el Reino Unido en 1945, fue un empresario y programador, realizador del primer antivirus comercial. Su software dio comienzo a la multimillonaria industria antivirus. Luego dejó la compañía que creó vendiendo su participación restante a Intel por más de 7 mil millones de dólares. Luego de esto instó a la gente a desinstalar el software criticándolo.

(Foto: Oficial)

El empresario huyó de Belice en 2013 rumbo a Guatemala para evadir ser interrogado como sospechoso de la muerte de su vecino.

El fundador del antivirus McAfee de 75 años fue hallado muerto en junio del 2021 en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona). Los agentes de la prisión lo encontraron colgado y según fuentes policiales se habría tratado de un suicidio.

McAfee iba a ser extraditado a Estados Unidos tras ser detenido en octubre del 2020, en el aeropuerto de El Prat, Barcelona, por evasión fiscal.

"Running with the Devil: The Wild World of John McAfee" se estrenará el 24 de agosto del 2022 en la famosa plataforma.

MIRA EL ADELANTO: