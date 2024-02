¿Fueron estafados? Ni Leo Messi, ni Cristiano Ronaldo en el duelo de Miami-Al Nassr

-

Cristiano Ronaldo se perderá el encuentro por lesión y Leo Messi aparecía fuera de la convocatoria.

Este jueves 1 de febrero se tendría que haber disputado el último enfrentamiento entre los dos mejores futbolistas en los últimos 17 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Lastimosamente para los aficionados de los dos astros del deporte, el partido entre el Inter Miami y el Al-Nassr comenzó sin las respectivas estrellas en el terreno de juego.

El portugués se perdió el encuentro por una lesión que aún arrastra en el gemelo izquierdo, pero no podía dejar solos a sus compañeros y se le vio en el palco del Kingdom Arena de Arabia Saudita.

Por otro lado, los fanáticos saudíes esperaban ver al campeón del mundo con Argentina, pero, sorpresivamente, el conjunto de las 'Garzas' anunció que la 'Pulga' iba a quedar fuera de la convocatoria.

Sin embargo, unos minutos después de haber anunciado su once inicial, el Inter Miami eliminaría la publicación y la volvería a subir, esta vez con el nombre de Leo Messi en el banco de suplentes.

Una situación controversial y curiosa con el club de Florida, ya que diversos medios internacionales aseguraban que el capitán argentino presentó molestias al término de su último partido.

Ronaldo is laughing while Messi is in shock



https://t.co/m6EzYQ6Eb5 — Janty (@CFC_Janty) February 1, 2024

Con Messi en el banquillo o sin él, la escuadra rosa y negra afrontó el partido con su mejor plantel, teniendo como principales referentes a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Pero para la mala fortuna de Miami, los dirigidos por Gerardo "El Tata" Martino recibieron tres goles en los primeros trece minutos de juego, y se acercan a su tercera derrota consecutiva.

Aymeric Laporte, Anderson Talisca y Otavio fueron los autores de las anotaciones que tienen al conjunto del Al-Nassr 3-0 por arriba en el marcador, siendo el tercero una obra de arte desde medio campo.