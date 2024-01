¡Nick Carter en Guatemala! El inesperado anuncio que emocionó a sus fans

-

En redes circuló un video de Nick Carter, exintegrante del mítico grupo pop Backstreet Boys y la posibilidad de que realice un show en Guatemala.

Miles de fanáticos de los Backstreet Boys no podían creer un clip que decía "¿Guatemala, ARE YOU READY?" donde Carter interpreta "Everybody (Backstreet's Back)".

El estadounidense se presentará en el país como parte de su "Remixed Tour 2024" y recientemente salieron a luz los datos.

El show de Nick Carter se llevará a cabo el próximo 16 de marzo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Según las redes sociales de ASA Promotions la preventa BAC estará disponible muy pronto en @ticketasa.gt

