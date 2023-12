¡Todos le aplauden! Niña se niega a sentarse en las piernas de Santa Claus

-

Una niña se hizo viral por negarse a sentarse en las piernas de Santa Claus para que él escuchara su lista de regalos.

En el clip que fue subido a Tik Tok se aprecia a la pequeña Adley negarse a sentarse con Santa Claus, el hombre de barba blanca respetó su decisión.

"Lo mejor que hice esa noche fue hablar con una niña que dijo que no y reafirmé su decisión, le dije: ' Este es su cuerpo y ella está en control de tomar su decisión, le dije ¿te quieres sentar en mi regazo? y ella dijo no, no debes hacerlo ni con Santa, si no quieres debes decir que no", explicó Santa.

"¡Gracias Santa por respetar la elección de mi hija e incluso aplaudirla por ello!", dijo la mamá en la descripción del video que subió.

"Solo lloré. Como un niño que se sentía incómodo con el contacto y la familia que me empujaba, es muy bueno escuchar esto", escribió una usuaria en los comentarios.

"Cuando tenía 4 años, mis padres me llevaron a ver a Santa en el centro comercial y él se acercó a mí para saludarme y le dije que se fuera y se volviera a sentar y así lo hizo", explicó otra persona.