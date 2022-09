Niño destroza su casa porque su madre le "quitó" el celular (video)

¡Acaba con todo! Madre castiga a su hijo quitándole el celular y él destroza su casa como protesta.

En redes sociales, se hizo viral un video que muestra los destrozos que una madre encuentra al ingresar a su hogar.

Pero lo que ha generado indignación y debate entre internautas, es la razón del desastre en la residencia de la mujer.

De acuerdo con la publicación, fue su pequeño hijo, quien habría barrido con todo como protesta a que esta lo castigó quitándole el teléfono celular.

@tannishamckinson A 12 year old boy did this to his mother's house because she punished him by taking his phone guys comment and tel me what u would do if it's was your home ♬ original sound - Tannisha Mckinson

"Un niño de 12 años le hizo esto a la casa de su madre porque ella lo castigó quitándole el teléfono. Chicos, comenten y díganme qué harían si fuera su casa", escribió la usuaria Tannisha Mckinson, quien compartió el clip en Tik tok.

En el video se observan varios rincones de la residencia con evidentes daños, muebles tirados y hasta el televisor quebrado. Además, se escucha el llanto de la madre desconsolada.

Hasta el momento, el audiovisual cuenta con más de 11 millones de reproducciones y miles de comentarios.

"Llama a la policía y que intervenga", "Demasiado daño, es inaceptable", "Siento tu dolor y también lloro", son algunos de los textos de usuarios.