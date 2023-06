Niño recibe sorpresiva lección de guitarra de Ricardo Arjona (video)

-

Cristobal Mora recibió una lección personal de guitarra del mismo Ricardo Arjona y no lo podía creer.

El pequeño pensó que había recibido una invitación para el concierto del famoso en el Madison Square Garden, sin embargo, no esperó que fuera invitado por el compositor momentos antes del show a ingresar al escenario y recibir clases de guitarra.

Cristobal se sorprendió. (Foto: Oficial)

Arjona decidió conocer a Mora luego de recibir un emotivo mensaje de su parte:

"Hola, mi nombre es Cristobal, tengo 10 años y soy fan de Ricardo Arjona, estoy aprendiendo a tocar guitarra para un día poder tocar sus canciones y que mi mamá las cante. Soy muy pequeño aún por eso mi historia no es tan larga, quisiera mostrarte lo poquito que sé tocar la guitarra para que me des consejos, quisiera ser un cantautor como tú. Me despido soñando con algún día conocerte más de cerca y que podamos tocar algo en nuestras guitarras, ¡eres lo máximo!", escribió el pequeño al guatemalteco.

Cristobal fue llamado para asistir al concierto de su cantante favorito y lo conoció de una manera muy personal.

El pequeño tuvo todo el show para él y sorpresivamente el equipo lo llevó al escenario, "¿te llamas Cristobal?, ¿podés venir acá? pedíle permiso a tu mamá antes, traéte la guitarra, ¡champion! ¿cómo estás campeón? dame un abrazo", le dijo el famoso.

Cristobal no salía de su asombro, "cuando vos pones en la cuerda dos el dedito tienen que sonar las dos iguales y más arriba, ahí va, ¿querés que te la firme?, vení te la voy a firmar", le expresó Arjona, "noooo", dijo el pequeño asombrado, "¿ah no querés que te la firme?", dijo el músico.

Foto: Oficial

Ricardo tiene una gran conexión con los niños por sus días como maestro de educación primaria, por ello conecta rápidamente.

"Tenés que comprometerte conmigo hoy, mira ahí está tu mamá de testigo, la próxima vez que yo venga a Nueva York, la próxima gira tenés que saber tocar un poco de guitarra, ¿promesa?, dame un abrazo, gusto de conocerte.

"Ricardo Arjona me acaba de firmar mi guitarra, me acaba de dar la mano, me dio un abrazo y me pidió que la próxima vez que lo viera ocupáramos la guitarra juntos", gritó de emoción el pequeño tras su experiencia.

