¡La tenía al lado! Hija de Sandra Torres expulsa de su bloque a diputada (video)

Una discusión se generó en la reunión de jefes de bloque, por la expulsión de dos diputados del bloque NOSOTROS.

Tres días después de que el partido NOSOTROS anunciara la separación de dos de sus diputados, por supuestas faltas a sus estatutos, Nadia de León, miembro de esa agrupación en el Congreso, notificó al respecto a la Instancia de Jefes de Bloque.

Aunque el tema no tenía que discutirse en esa junta, la parlamentaria, hija de la expresidenciable Sandra Torres, no dejó pasar la oportunidad de aclarar la situación, ya que una de las separadas del partido estaba presente.

Se trata de Vivian Preciado Navarijo, a quien se había designado como jefa de esa bancada. Lo que llamó la atención es que De León leyó el oficio en que se notifica la expulsión justo cuando tenía a su ahora excompañera sentada al lado.

La diputada Nadia de León informa sobre la expulsión de su colega Vivian Preciado del partido y la bancada NOSOTROS. pic.twitter.com/FNxv5mVHcB — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 12, 2024

Le pide no meterse

Preciado no emitió comentario; sin embargo, fue defendida por Inés Castillo, a quien también se ha intentado expulsar de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el grupo político dirigido por Torres.

El parlamentario indicó que no se deben trasladar los temas partidarios al Congreso, argumentando que la labor de los diputados es independiente, pero su intervención no fue bien vista por Nadia de León.

Además de asegurar que Vivian Preciado y su compañero Rudy Pereira ya no son bienvenidos en NOSOTROS, pidió a Castillo no meterse en el asunto. "Yo no me meto en su partido, él que no se meta en el mío", expresó.

El diputado Inés Castillo opinó sobre la expulsión de dos diputados del partido NOSOTROS, pero recibió una severa respuesta por parte de Nadia de León pic.twitter.com/oTAgXQB2DQ — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 12, 2024

La expulsión

Por medio de un comunicado, la agrupación política, dirigida en el legislativo ahora por Nadia de León, informó que Vivian Preciado y Rudy Berner Pereira ya no son considerados sus miembros.

Esto deja en solitario a la hija de la excandidata presidencial, pues su bancada solo tenía tres integrantes.