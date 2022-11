¿Por qué no es buena idea cargar el celular en el automóvil?

Expertos explican la razón por la que no es buena idea cargar el teléfono móvil en el auto.

Según expertos, cargar el teléfono móvil en el automóvil no es la mejor idea, ya que el puerto USB de los carros no transmite la energía de la misma forma que una toma corriente y se corre el riesgo de dañar la batería del celular.

Parece un acto sin importancia, pero si quieres que la batería de tu celular no se deteriore es mejor no cargarlo en tu casa.

Por un lado, la carga del móvil en el carro será más lenta, por otro lado, será necesario más voltaje y ello provocará que el carro se caliente. Claro que hay modelos de vehículos muy modernos que no darán problemas, pero los vehículos más antiguos tendrán problemas para optimizar la carga.

Cargar el móvil en el auto puede dañar la batería del celular. (Foto: Motorhills)

Otra razón para no cargar el móvil en el carro es porque se gasta más combustible y actualmente los precios de la gasolina y diésel se encuentran elevados, lo cual no ayudará a tu bolsillo. Y no solo la carga del móvil, también hay otras cosas que gastan combustible como el uso del aire acondicionado.

La recomendación de los expertos es evitar cargar el celular en el carro y solo hacer en casos muy necesarios donde no hay disponibilidad de hacerlo desde un toma corrientes apropiado.

* Con información de EL Universal